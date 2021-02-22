Аттестация во время карантина: Должны ли ее проходить медсестры в школах

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Специалисты, работающие в школах, должны пройти аттестацию по специальности "сестринское дело", однако есть "но"

Младшие специалисты с медицинским образованием, которые работают на должностях медсестер в школах, должны пройти аттестацию. Но сделать это можно в течение шести месяцев после окончания карантина. Об этом сообщает пресс-служба Профсоюза работников науки и образования.

"В соответствии с пунктом 4.10 Положения № 742 младшие специалисты с медицинским образованием, которые работают на должностях медицинских сестер всех наименований (кроме медицинских сестер операционных и медицинских сестер – анестезистов) всех типов учреждений здравоохранения, проходят аттестацию по специальности "сестринское дело", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас аттестация переносится из-за продления карантинных ограничений в Украине.

"В 2020 году аттестации на присвоение (подтверждение) квалификационной категории младших специалистов с медицинским образованием переносятся на период действия карантина, установленного постановлением Кабинета Министров Украины от 11 марта 2020 года № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" ", - говорится в сообщении.

Однако, медсестры в школах могут аттестоваться в течение шести месяцев после окончания карантина в стране. В случае окончания срока удостоверений о квалификационной категории специалиста, он автоматически продлеваются еще на 1 год.

Ранее сообщалось, что в Министерстве образования и науки Украины дали рекомендации по обучению школьников во время адаптивного карантина. Приоритетом остается соблюдение противоэпидемических мер.