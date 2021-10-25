Астрономы опубликовали фотографию одной из самых молодых обнаруженных экзопланет

Экзопланета 2M0437b расположена почти в 417 световых годах от Земли. Температура на ней от 1127 до 1227 градусов Цельсия

"Это открытие дополняет элитный список планет, которые мы можем непосредственно наблюдать с помощью наших телескопов. Анализируя свет с этой планеты, мы можем сказать кое-что о ее составе, и, возможно, где и как она образовалась", - отметил астроном Эрик Гайдос.

Экзопланета 2M0437b Science Alert

Как известно, уже обнаружены тысячи экзопланет за пределами Солнечной системы, но то, что они смогли сделать прямую фотографию 2M0437b, является редким явлением.

По словам ученых, молодая экзопланета расположена почти в 417 световых годах от Земли. Впервые астрономы ее заметили в 2018 году благодаря телескопу "Субару" на Гавайях.

Астрономы считают, что экзопланете 2M0437b всего несколько миллионов лет, а температура на ней составляет от 1127 до 1227 градусов Цельсия.

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Ранее сообщалось, что "охотники" за планетами программы Planet Hunters TESS открыли две экзопланеты в системе звезды HD 152843, которая похожа на Солнце - она примерно такой же массы, но почти в 1,5 раза больше и чуть ярче. HD 152843 находится примерно в 352 световых годах от Земли. Сами же экзопланеты в 3,4 и 5,8 раза больше нашей планеты.