Астрономы обнаружили две экзопланеты возле звезды, похожей на Солнце

Звезда находится примерно в 352 световых годах от нас

Эти две экзотические, то есть такие, которые находятся вне солнечной системы, планеты вращаются вокруг звезды HD 152843. Эта звезда примерно такой же массы, как и Солнце, но почти в 1,5 раза больше и чуть ярче. Она находится примерно в 352 световых годах от нас.

Согласно описанию ученых, планета B размером с Нептун, примерно в 3,4 раза больше земли и делает полный оборот вокруг своей звезды примерно за 12 дней. В свою очередь внешняя планета, планета С, примерно в 5,8 раза больше земли, что делает ее "субсатурном", ее орбитальный период составляет где-то от 19 до 35 дней.

Planet Hunters TESS-это гражданский научный проект, финансируемый NASA, ищущим свидетельства существования планет за пределами нашей Солнечной системы.

Ранее сообщалось, что группа ученых обнаружила новую экзопланету K2-315b, которая по размерам похожа на Землю. Ее назвали Пи-планетой в честь числа Пи, поскольку она делает оборот вокруг своей звезды за 3,14 дня.