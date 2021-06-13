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Астрономы обнаружили две экзопланеты возле звезды, похожей на Солнце

Экзопланета Пи Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Звезда находится примерно в 352 световых годах от нас

"Охотники" за планетами программы Planet Hunters TESS открыли две экзопланеты в системе звезды HD 152843. Об этом сообщает NASA.

Эти две экзотические, то есть такие, которые находятся вне солнечной системы, планеты вращаются вокруг звезды HD 152843. Эта звезда примерно такой же массы, как и Солнце, но почти в 1,5 раза больше и чуть ярче. Она находится примерно в 352 световых годах от нас.

Согласно описанию ученых, планета B размером с Нептун, примерно в 3,4 раза больше земли и делает полный оборот вокруг своей звезды примерно за 12 дней. В свою очередь внешняя планета, планета С, примерно в 5,8 раза больше земли, что делает ее "субсатурном", ее орбитальный период составляет где-то от 19 до 35 дней.

Planet Hunters TESS-это гражданский научный проект, финансируемый NASA, ищущим свидетельства существования планет за пределами нашей Солнечной системы.

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Ранее сообщалось, что группа ученых обнаружила новую экзопланету K2-315b, которая по размерам похожа на Землю. Ее назвали Пи-планетой в честь числа Пи, поскольку она делает оборот вокруг своей звезды за 3,14 дня.

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