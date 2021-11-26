Астрономы нашли во Вселенной две "невидимые" галактики

New Atlas

Это удалось сделать благодаря телескопу Hubble

Группа астрономов из Копенгагенского университета в Дании зафиксировала во Вселенной две галактики, которые получили названия MOMENTS-12-2 и REBELS-29-2. Об этом сообщает New Atlas.

Как отмечается, найденные галактики расположены на расстоянии в 29 миллиардов световых лет от Земли.

"Мы смотрели на снимки очень отдаленных галактик, о существовании которых мы уже знали благодаря космическому телескопу Hubble. А потом мы заметили, что у двоих из них есть сосед, которого мы совсем не ожидали. Поскольку обе эти соседние галактики окружены пылью, часть их света заблокирована, и это делает их невидимыми для Hubble", — заявил автор исследования Паскаль Уш.

Он добавил, что эти "невидимые" галактики являются "одними из первых строительных блоков уже зрелых галактик, которые мы видим вокруг себя во Вселенной сегодня".

По его словам, это помогает составить полную картину того, как образовался Вселенная.

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Напомним, ранее телескоп Hubble Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) благодаря своей широкоугольной универсальной камере WFC3 сделал фотографию галактики SGAS 0033+02, которую на одном снимке можно увидеть трижды. Это результат феномена, известного как гравитационное линзирование.