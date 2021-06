Астронавты МКС вышли в открытый космос для монтажа солнечных панелей. Видео

Предполагается, что работы в открытом космосе продлятся около 6,5 часов

Двое астронавтов сегодня вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для монтажа новых солнечных панелей. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в Twitter.

Как отмечается, выход начался в 07:42 по времени Восточного побережья США из модуля Quest. Предполагается, что он продлится около 6,5 часов.

Rise and spacewalk! At 7:42am ET (10:42 UT) @Astro_Kimbrough and @Thom_Astro set their spacesuits to battery power, marking the start of today’s ~6.5 hour spacewalk to install and deploy new @Space_Station solar arrays. pic.twitter.com/gLWbVPWB01