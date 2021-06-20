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Астронавты МКС вышли в открытый космос для монтажа солнечных панелей. Видео

Астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке в открытом космосе NASA

Предполагается, что работы в открытом космосе продлятся около 6,5 часов

Двое астронавтов сегодня вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для монтажа новых солнечных панелей. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в Twitter.

Как отмечается, выход начался в 07:42 по времени Восточного побережья США из модуля Quest. Предполагается, что он продлится около 6,5 часов.

Астронавтам NASA Шейну Кимбро и Европейского космического агентства (ESA) Томасу Песке предстоит установить на опорном сегменте P6 фермы МКС еще одну новую более мощную солнечную панель IROSA.

В ходе предыдущего выхода, который произошел 16 июня, астронавты смонтировали первую панель, однако из-за возникших технических проблем они не смогли ее развернуть. На этот раз у них все вышло.

К слову, панели позволят генерировать больше электроэнергии для обеспечения функционирования станции. Как отмечает NASA, нынешние восемь солнечных панелей МКС функционируют нормально, однако они постепенно деградируют, поскольку их срок службы был рассчитан на 15 лет.

Трансляцию всей "космической прогулки" ведет NASA.

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Напомним, ранее слишком маленький для отслеживания кусок космического мусора повредил часть Международной космической станции. Была повреждена робототехническая рука "Канадарм2". Этот случай является еще одним подтверждением важности проблемы комического мусора.

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