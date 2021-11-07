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Астронавт сфотографировал из космоса мощные полярные сияния

Фото из открытых источников

Астронавты пролетели над самым центром этих сияний

Французский астронавт Европейского космического агентства (ESA) Тома Песке сделал фотографию мощных полярных сияний. Об этом он сообщил в Twitter.

"Мы увидели самые сильные полярные сияния за всю миссию, над Северной Америкой и Канадой", - написал Песке.

Он добавил что астронавты пролетели над самым центром этих сияний.

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Ранее сообщалось, что французский астронавт Европейского космического агентства (ESA) Тома Песке сделал фотографию планеты Земля Ночью с Международной космической станции (МКС)

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