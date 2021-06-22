"Астраханский суховей": Над Левобережной Украиной зафиксировали пылевую бурю

Такие погодные условия вызывают смог, который наблюдают жители разных районов Киева

Над левобережной частью Украины зафиксировали пылевую бурю "Астраханский суховей". Об этом сообщает управление экологии и природных ресурсов КГГА.

Отмечается, что это явление задело Киев и стало причиной повышенных показателей пыли в столице.

В частности, сегодня, 22 июня, на двух постах наблюдения в Киеве зафиксировали повышение концентраций пыли (твердые вещества фракций РМ 2,5 и РМ 10): пост наблюдения № 4 (вул. Вербицкого 26) в Дарницком районе и пост наблюдения № 8 (Харьковское шоссе, 7/1) в Днепровском районе.

Кроме того, с 14 по 22 июня температура в Киеве повысилась с 18 до 25,2 градусов тепла.

Экологи отмечают, когда температура воздуха стремительно растет, это препятствует перемешиванию слоев воздуха. Таким образом, горячий воздух не дает загрязняющим веществам взбираться вверх.

Именно такие погодные условия вызывают смог, который наблюдают жители разных районов Киева.

Специалисты рекомендуют людям, которые имеют хронические заболевания дыхательных путей, аллергические реакции, заболевания сердечно-сосудистой системы, воздержаться от пребывания на улице и закрыть окна.

Если же есть потребность выйти на улицу, взять с собой воду и защиту для дыхательных путей.

Напомним, ранее мы писали, что киевляне жалуются на пыль в воздухе и выкладывают снимки "песчаной бури". В свою очередь в ГСЧС заявляют, что не имеют информации о чрезвычайных погодных явлениях. При этом синоптик Валерий Латуха заявил, что виновным во всем может быть ветер, который принес пыль в Украину из астраханских степей.