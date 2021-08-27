К Земле приближается астероид размером с два Биг-Бена

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Скорость движения астероида - около 25 700 км/ч

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства отслеживает крупный астероид, под названием 2021 PT, который приблизится к Земле в воскресенье, 29 августа. Об этом сообщает Daily Star.

По данным NASA, диаметр космического камня составляет от 110 до 240 метров, в то время как высота Биг-Бена равна 96 м.

Скорость движения астероида - около 25 700 км/ч Расстояние от него до нашей планеты будет равно более 4,8 млн км.

В управлении отметили, что ни размер, ни расстояние до Земли астероида не представляют угрозы для человечества.

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Напомним, ранее Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) сообщало, что 21 августа мимо земли пролетит большой астероид 2016 AJ193. Расстояние от него до нашей планеты составит около 3,4 млн км.