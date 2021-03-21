Архимандрит Алипий Светличный: Насильственное переименование церкви – это рейдерство

Алипий Светличный Фото скриншот с видео

Насильственное переименование церкви – это рейдерство. Об этом заявил Архимандрит Алипий Светличный во время спецэфира на телеканале "Перший Незалежний", который посвящен празднованию Дня Торжества Православия.

"Переименование в данной ситуации менее всего касается самой внутренней жизни церкви. Этот вопрос касается юридической стороны взаимоотношений с государством. Если кого-то насильно хотят переименовать, значит, происходит рейдерский захват, значит, кто-то пытается захватить ту или иную, допустим, организацию, да? Это мы можем наблюдать по отношению к какому-либо предприятию, конторе, синдикату и так далее. Если переименовывают, насильно хотят переименовать - значит, хотят захватить", – сказал он.

Священнослужитель подчеркнул, что все вышеперечисленное правильно и по отношению к церкви.

"Внутри церкви для людей принципиального нет значения, как именно, как мы будем называться, Киевская православная церковь, Запорожская православная церковь, Одесская, или Украинская православная церковь, или там церковь района Отрадный. Не имеет значения совершенно. Для нас самым важным является православная церковь. В данной ситуации это самое важное", – сказал отец Алипий.

Он также подчеркнул, что в юридическом плане это имеет принципиальнейшее значение.

"Иначе получается так, что, во-первых, если попытаются переименовать, значит, во-первых, прозвучит, создастся иллюзия, что до этого мы не существовали, что мы не происходим от времен Князя Владимира, что это не от того времени церковь православная здесь существует, крестит, венчает, отпевает и всю жизнь приводит огромные, миллиарды людей, можно сказать, уже привела к спасению, окормляла все это время. Ко всем прочему, получается так, что при переименовании кто-то претендует на это название. И мы знаем, кто претендует на это название, да? Значит, это будут захваты. Именно под маркой этого названия. Будут захваты, будут и просто юридические переводы. Потому, это, конечно, подлая вещь, крайне подлая", – добавил Архимандрит Алипий.

Напомним, сегодня, 21 марта, на телеканале "Перший Незалежний" прошел спецэфир, посвященный празднованию Дня Торжества Православия.

День Торжества Православия отмечают в первое воскресенье Великого поста. Празднику предшествует целая неделя Торжества Православия.