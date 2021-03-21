Архимандрит Алипий Светличный: Быть христианином сейчас сложно, очень сложно

Алипий Светличный Фото скриншот с видео

Быть христианином сейчас очень сложно, но храм все-таки остается для людей прибежищем. Об этом заявил Архимандрит Алипий Светличный во время спецэфира на телеканале "Перший Незалежний", который посвящен празднованию Дня Торжества Православия.

"Быть христианином сейчас сложно, очень сложно. И говорить о том, что мы торжествуем православие - я уверен, что да. В Киеве сегодня не было крестного хода, но у нас небольшой приход, но, тем не менее, причащали на три чаши 25 минут. На три чаши 25 минут причащали. Это говорит о том, что храм все-таки остается для людей прибежищем", – отметил он.

Архимандрит отметил, что не все могут стоять в церкви из-за объявленного локдауна, вынуждены стоять при открытых окнах, слушать службу.

"Но, тем не менее, это люди, которые, несмотря ни на какие погодные условия, - они бы могли идти, собственно говоря, и крестным ходом сегодня, на открытом воздухе, спокойно могли бы идти. Но, тем не менее, это те люди, которые проявляют верность церкви. А если есть верность православной церкви - значит, есть и Торжество Православия", – добавил он.

Напомним, сегодня, 21 марта, на телеканале "Перший Незалежний" продолжается спецэфир, посвященный празднованию Дня Торжества Православия.

День Торжества Православия отмечают в первое воскресенье Великого поста. Празднику предшествует целая неделя Торжества Православия.