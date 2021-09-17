Археологи раскопали в Ольвии мраморный карниз времен Римской империи

Фото из открытых источников

Также на месте захоронения были обнаружены ритуальные захоронения

В Николаевской области археологи Ольвийской международной экспедиции Института археологии НАН Украины во время раскопок в рамках украинско-немецкого проекта обнаружили мраморный карниз Римской империи и ритуальное захоронение животных. Об этом сообщила глава экспедиции, доктор исторических наук, заместитель директора Института археологии НАН Украины по научной работе Алла Буйских, передает "Укринформ".

"Мы продолжаем наше сотрудничество с немецкими коллегами из университета Франкфурта-на-Майне. В этом сезоне на склонах Террасного города удалось найти очень интересную деталь старинного интерьера – мраморный карниз. Он использовался в жилых и общественных сооружениях времен пребывания в Ольвии римского военного гарнизона. Такие карнизы характерны для римской строительной техники, распространенной в провинциях Римской империи", - отметила Буйских.

Кроме того, по ее словам, в этом месте зафиксировано значительное количество завалов из мелкого камня и большое количество керамических материалов. Они дают весь хронологический диапазон существования Ольвии - от первой половины VI века до н. э. до начала V века н. э.

"В рамках украинско-немецкого исследовательского проекта также исследовался пригород Ольвии. В частности, мы продолжили изучение большого заглубленной сооружения культового назначения с материалами от конца VI до последней трети V века до н. э. Зольные слои свидетельствуют об их ритуальный характер. Среди них было открыто захоронение собаки, которые характерны для античных культовых объектов. Найдено также значительное количество разнообразной столовой посуды", - сказала археолог.

Она также подчеркнула, что немецкие ученые, группу которых возглавляет профессор Йохен Форнасье, используют аппаратуру, которой нет в Украине. Это помогает делать новые открытия.

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