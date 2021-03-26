Археологи после раскопок называют новую дату основания Черкасс

Ученые утверждают, что город моложе на 100 лет, чем считалось ранее

Как отмечается, Дзеленьгора – возвышение, с которого начался город. Черкасские археологи впервые раскопали его прошлой осенью. Именно здесь литовский князь Ольгерд в 1362 году основал Черкасский замок – пограничный форпост, который охранял южные границы Великого княжества Литовского. Сегодня здесь сохранились остатки рва, который ограничивал территорию замка со стороны поля.

Ученые утверждают, что исследования доказали ошибочность официальной даты основания Черкасс – 1286 год. На самом же деле, как свидетельствуют археологические находки, город встал на века позже: не ранее второй половины – конца XIV века, после битвы на Синих Водах в 1362 году, когда князь Ольгерд разгромил войска трех татарских ханов.

"Никаких находок конца XIII века на территории Черкасс до сих пор не найдено. Граница Киевской Руси проходила по реке Рось. Там до сих пор сохранились остатки Змеевых валов. Все броды через Днепр контролировались древнерусскими городищами. А в Черкассах возле села Красная Слобода был брод "Тятинец", который никем не контролировался. Из названия понятно, что им шли Тати-нападавшие, разбойники. Никакого города здесь не было", - рассказал директор музея Среднего Приднепровья Михаил Сиволап.

Также сообщается, что экспедиция нашла керамику времен зарубинецкой и черняховской культур. Больше же было керамики конца XIV века - времени появления замка. Найдены интересные материалы - керамическая посуда, печные изразцы, изделия из железа, цветных металлов, стекла, нумизматические находки.

Настоящим сокровищем для ученых стали печные изразцы второй половины XVI века. До тех пор считалось, что это украшение домашнего интерьера появляется в Черкассах не ранее XVII века.

Кроме того, археологи нашли в мусорной яме бронзовую медаль первой всероссийской олимпиады, которая проходила в Киеве в 1913 году.

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Напомним, в конце прошлого года в Николаевской области археологи раскопали перстень времен Османской империи. Ученые предполагают, что украшение принадлежало внуку султана Сулеймана. Украшение сделано из серебра с позолотой, на него нанесена гравировка на османском языке: "Аллах, я – твой слуга".