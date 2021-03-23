Аренда квартиры в Украине: Как не попасть в мошенническую ловушку

Из открытых источников

Лучше пользоваться услугами фирм по недвижимости, советуют эксперты

Правоохранители дали советы гражданам, на что нужно обращать внимание во время поиска арендованного жилья, чтобы не попасть в руки мошенников. Об этом говорится на сайте Национальной полиции Тернопольской области.

Как отмечается, мошенники часто копируют фото квартир на различных сайтах и размещают предложения, представляясь собственниками.

Обычно злоумышленники указывают цены ниже рыночных, чтобы заманить клиентов. После того как жертва переводит средства, они просто выключают телефон. В конце концов люди теряют свои деньги и остаются без жилья.

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Во избежание проблем гражданам рекомендуют во время телефонного разговора спросить точный адрес предложенного жилья. Затем проверить в поисковых системах, в частности интернет-ресурсах аренды жилья, сдавали ли это помещение раньше в аренду, и прочитать отзывы о нем.

Кроме этого, лучше отдавать предпочтение аренде жилья, которое предлагают фирмы по недвижимости, имеющие собственные сайты.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине появились новые "интимные" аферисты, которые обманывают женщин и требуют с них деньги.