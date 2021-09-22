Арахамия заявил, что Шефир находится в шоковом состоянии после обстрела автомобиля

Машина была расстреляна из автоматического оружия

"Я с ним (с Шефиром, – ред.) коротко очень пообщался. Шефир в состоянии шока. Он трактует, что стреляли по нему, но попали в водителя... Машина была расстреляна из автоматического оружия, насколько мне сейчас известно. Водитель получил три огнестрельных ранения, он госпитализирован", — сказал парламентарий, отметив, что первый помощник президента не получил ранений.

В частности Арахамия сообщил, что по факту обстрела автомобиля открыто уголовное производство.

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Напомним, сегодня, около 10:00 по машине первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира произвели выстрелы автоматной очередью. В автомобиль попало более 10 пуль.

В результате инцидента, пострадал водитель первого помощника президента. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь на месте происшествия.

Известно, что сам Шефир не пострадал.