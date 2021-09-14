Apple представила новые iPad 9 и iPad mini с технологией 5G

iPad 9 представлен в двух цветах: серебряном и черном

Фото из открытых источников

Компания Apple представила новый iPad 9 и iPad mini, последняя будет поддерживать технологию 5G. Об этом сообщили во время презентации.

iPad 9

Фото из открытых источников

iPad 9 представлен в двух цветах: серебряном и черном. Новый девайс получил чип A13 Bionic, созданный по 7нм процессу. В компании говорят, что он стал на 20% быстрее, а также, что он в шесть раз быстрее самых популярных планшетов на ОС Android.

Новый iPad имеет широкоугольную фронтальную камеру в 12 МП, также компания адаптирует функцию Center Stage, которая ранее была у iPad Pro. Она помогает оставлять в кадре объекты в движении во время съемки. Использовать ее можно будет как с системным приложением FaceTime, так и сторонними, вроде Zoom.

Кроме того, улучшен автофокус в съемке в темноте. Также встроен 10,2-дюймовый дисплей Retina с технологией True Tone, адаптирующей тона изображения в соответствии с освещением вокруг. iPad защищен технологией TouchID.

Цена iPad 9 начинается от 329 долларов, минимальная память – 64 Гб, вдвое больше от прошлой модели. Максимальная-256 Гб.

Также в компании утверждают, что iPad изготовлен полностью из переработанного алюминия.

iPad mini

Фото из открытых источников

Эту модель в компании называют самым мощным iPad. Он получил новый дизайн, рамки которого уменьшились и вытеснили место под TouchID. Теперь отпечаток пальца скрыт в кнопке разблокировки сверху девайса.

Представлен iPad mini в 5 цветах: фиолетовом, розовом, золотом и черном.

Модель тоже имеет Retina с диагональю 8,3 дюйма, яркостью 500 нт и технологию True Tone.

iPad mini получил новый A15 Bionic чип, благодаря которому батарея сможет работать целый день. Шестиядерный центральный процессор стал на 40% быстрее, а пятиядерный графический – на 80% быстрее.

Как поясняют в Apple, эти технологии подойдут как для графически сложных игр, так и для профессиональных дизайнеров, докторов и пилотов.

Также Apple добавил функцию Live Text, который использует может распознавать текст на фотографиях, который пользователи могут редактировать и переводить сразу с фотографий на семь разных языков.

Фото из открытых источников

Кроме того, iPad mini имеет новый порт USB-C, который, говорят в компании, в десять раз быстрее своих предшественников.

Модель поддерживает возможность автоматического перевода разговора в реальном времени.

Также в iPad встроена технология 5G, позволяющая загружать информацию со скоростью 3,5 Гб в секунду.

Широкоугольная камера в 12 мегапикселей имеет диафрагму f/1.8 и поддерживает технологию Smart HDR. В этой модели тоже доступна функция Central stage. Apple также обновила аудиосистему.

Что касается аксессуаров, компания предлагает второе поколение Apple Pencil, которое теперь может присоединиться к ребрам iPad mini и "оставаться всегда подключенным и заряженным".

Будет стоить модель от 499 долларов и будет доступной как с Wi-Fi, так и с сотовой связью.

Ранее сообщалось, что американская компания Apple представила обновленную операционную систему iOS 14.6 для iPhone, iPadOS 14.6 для планшетов и watchOS 7.5 для смартчасов.