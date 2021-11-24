Apple подала в суд на компанию, создавшую вирус Pegasus, - СМИ

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Компания возмущена тем, что программное обеспечение применяют для взлома ее продукции

Компания Apple подала в суд на NSO Group, которая является создателем вируса Pegasus. Об этом сообщает "The Verge".

В общем, печально известный вирус Pegasus стал известным после того, как его начали применять для слежки за политиками, журналистами, правозащитниками, бизнесменами и другими публичными лицами.

По словам представителей Apple, в рамках судебного дела компания будет требовать, чтобы NSO Group навсегда запретили использование любого программного обеспечения, услуг и устройств компании.

"Устройства Apple являются наиболее безопасным потребительским оборудованием на рынке, но деятельность частных хакерских компаний настораживает и заставляет задуматься", - заявил старший вицепрезидент по программному обеспечению компании Крейг Федериги.

Согласно данным Apple, шпионское обеспечение Pegasus предоставляет разным странам удаленный доступ к микрофонов, камер и других модулей любых смартфонов, в том числе и продукции компании. В то же время вирус способен заразить устройство автоматически, без каких-либо действий со стороны его владельца.

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Напомним, со следующего 2022 года компания Apple начнет продавать оригинальные комплектующие и инструменты для самостоятельного ремонта iPhone. Первыми станут доступными детали для iPhone 12 и iPhone 13.