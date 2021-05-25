Apple обновила операционную систему: Что появилось нового

Фото из открытых источников

В частности теперь доступна семейная кредитная карта и разблокировка голосом

Американская компания Apple представила обновленную операционную систему iOS 14.6 для iPhone, iPadOS 14.6 для планшетов и watchOS 7.5 для смартчасов. Об этом сообщает GSM Arena.

Главной новацией является поддержка Apple Card Family - это кредитная карта, которой сможет пользоваться не только один человек, а сразу несколько членов одной семьи.

Кроме того, после перезагрузки iPhone впервые его можно будет разблокировать с помощью голоса.

Также появилась поддержка подписок на каналы и отдельные подкасты.

В приложении "Локатор" для AirTag и других аналогичных аксессуаров теперь можно указывать адрес электронной почты вместо номера телефона. При сканировании AirTag показывается частично замаскированный номер телефона владельца.

Ранее сообщалось, что компания Apple призвала немедленно обновить свои системы на телефонах и планшетах, не указав на возникшую проблему.