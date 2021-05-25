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Apple обновила операционную систему: Что появилось нового

Фото из открытых источников

В частности теперь доступна семейная кредитная карта и разблокировка голосом

Американская компания Apple представила обновленную операционную систему iOS 14.6 для iPhone, iPadOS 14.6 для планшетов и watchOS 7.5 для смартчасов. Об этом сообщает GSM Arena.

Главной новацией является поддержка Apple Card Family - это кредитная карта, которой сможет пользоваться не только один человек, а сразу несколько членов одной семьи.

Кроме того, после перезагрузки iPhone впервые его можно будет разблокировать с помощью голоса.

Также появилась поддержка подписок на каналы и отдельные подкасты.

В приложении "Локатор" для AirTag и других аналогичных аксессуаров теперь можно указывать адрес электронной почты вместо номера телефона. При сканировании AirTag показывается частично замаскированный номер телефона владельца.

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Ранее сообщалось, что компания Apple призвала немедленно обновить свои системы на телефонах и планшетах, не указав на возникшую проблему.

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