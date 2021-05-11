Апелляционный суд не поддержал отмену новой редакции украинского правописания

коллаж РБК-Украина

Представители Кабмина настояли на том, что решение правительства относительно нового правописания не нарушает права истца

Шестой апелляционный административный суд удовлетворил жалобу Кабинета министров относительно решения Окружного административного суда Киева, который признал противоправным постановление о новой редакции украинского правописания. Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на адвоката Дмитрия Ильченко, который является представителем истца.

Как отмечается, истцами были общественная организация "Правовое государство" и херсонская школьница. Апелляционную жалобу подало Министерство образования и науки Украины.

Во время заседания представители Кабинета министров настаивали на том, что решение правительства относительно нового правописания не нарушает права истца.

"Иск направили для защиты украинского языка от его искажения в пользу региональных диалектов. Основанием иска было то, что правительство не имеет права изменять правописание. Это не является его компетенцией", - отметил Ильченко.

Также он добавил, что решение суда могло стать основанием для общественной дискуссии относительно того, каким является нормативный украинский язык и как именно говорят украинцы.

Позже эту информацию подтвердили и в Кабинете министров.

Напомним, в мае 2019 года Кабинет министров Украины принял постановление "Вопросы украинского правописания", которым утвердил его новую редакцию. Тогда в правительстве заявляли, что новое правописание разработано на фундаменте украинской правописательной традиции с учетом новейших языковых явлений.

Однако, в январе 2021 года Окружной административный суд Киева отменил постановление Кабинета министров Украины, которым внедрялись изменения украинского правописания.