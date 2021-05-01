Антоненко выплатят компенсацию, если признают невиновным, – Минюст

Андрей Антоненко Фото из открытых источников

Также Минюст подал законопроект, который ограничивает пребывание людей в СИЗО

Обвиняемый по делу убийства Павла Шеремета музыкант Андрей Антоненко, которого суд отпустил из СИЗО под круглосуточный домашний арест, сможет получить компенсацию от государства за длительное пребывание в СИЗО, если его признают невиновным. Об этом министр юстиции Денис Малюська сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Да, безусловно ... за все время содержания в следственном изоляторе ему может быть выплачена компенсация... есть соответствующие процедурные гарантии. Расчет, калькуляция будет отдельно, но чем дольше удержание, тем большую компенсацию он получит. Здесь никаких сомнений нет", - сказал он.

Малюська заявил, что считает целесообразным установить лимит пребывания в следственных изоляторах для обвиняемых, чья вина не доказана, длительное время.

"Это европейский подход, он правильный. Я поддерживаю, что люди, которые не признаны виновными в совершении преступления, не должны сидеть в следственных изоляторах длительное время. У нас были случаи, когда человек, в отношении которого проводилось судебное рассмотрение дела, сидел в СИЗО более 10 лет... то есть нет приговора, он невиновен с точки зрения закона и он сидел длительное время". - отметил министр.

"Мы даже законопроект соответствующий подали о том, что должны быть лимиты пребывания людей в СИЗО... Должно быть быстрое рассмотрение уголовного производства. Это не значит, что человек, которого выпустили из следственного изолятора, является невиновным или что уголовное производство разваливается и нет перспектив, то есть что его признают обязательно невиновным. Это означает, что судебное разбирательство затянулось, оно является чрезмерным, и человек, который не признан виновным, не должен страдать", - добавил Малюська.

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Ранее сообщалось, что суд отпустил под круглосуточный домашний арест военного музыканта Андрея Антоненко, обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета.