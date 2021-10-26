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Антирекорд заболеваний и смертей: В Украине за сутки более 19 тыс. COVID-больных

Украинская правда

Больше всего новых случаев в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях

В Украине за минувшие сутки обнаружили 19 120 новых заражений коронавирусом, а также 734 смерти. Больше всего новых случаев в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В Украине подтвердили 19 120 новых случаев коронавируса, из них детей – 1414, медработников – 338. Также за минувшие сутки госпитализировали – 2939 человек; летальных случаев – 734; выздоровели – 9738 человек.

Больше всего новых заражений за сутки в Днепропетровской (1760), Одесской (1605) и Харьковской (1255) областях.

За все время пандемии в Украине заболели – 2 803 159 человек, выздоровели – 2 390 112 человек. Умерли от болезни 64 936 человек.

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Ранее сообщалось, что в Украине по состоянию на сегодня, 24 октября, почти 7 миллионов человек получили две дозы COVID-вакцины.

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