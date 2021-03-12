Антирекорд с начала года: За сутки подтвердили 12 946 новых случаев COVID-19

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Самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской области - 1310

По состоянию на утро 12 марта в Украине подтверждено 1 438 468 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в своем Facebook.

"12 946 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 12 марта 2021 года. В частности, заболели 649 детей и 450 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировано - 3 843 человека, летальных исходов – 230, выздоровело – 4 630 человек.

За все время пандемии в Украине заболело – 1 438 468 человек, выздоровели - 1 214 876 человек, летальных случаев – 27 915", - говорится в сообщении.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (1310), Винницкой (940), г. Киев (896), Одесской (757) и Львовской (704) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 896 случаев;

Винницкая область - 940 случаев;

Волынская область - 272 случая;

Днепропетровская область - 665 случаев;

Донецкая область - 499 случаев;

Житомирская область - 1 310 случаев;

Закарпатская - 568 случаев;

Запорожская область - 272 случая;

Ивано-Франковская область – 695 случаев;

Киевская область - 697 случаев;

Кировоградская область - 78 случаев;

Луганская область - 111 случаев;

Львовская область - 704 случая;

Николаевская область - 358 случаев;

Одесская область - 757 случаев;

Полтавская область - 304 случая;

Ровенская область - 269 случаев;

Сумская область - 431 случай;

Тернопольская область - 566 случаев;

Харьковская область - 688 случаев;

Херсонская область - 87 случаев;

Хмельницкая область - 491 случай;

Черкасская область - 338 случаев;

Черновицкая область - 658 случаев;

Черниговская область - 292 случая.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что в Украине, как и в других странах мира, наблюдается рост количества новых заражений и госпитализированных из-за COVID-19.

"Мы можем констатировать, что во всем мире и в Украине началась третья волна пандемии", - подчеркнул он.