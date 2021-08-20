Антикоррупционный суд вызвал Януковича с сыном для избрания меры пресечения

Бывший президент Украины Виктор Янукович Фото из открытых источников

Они должны появиться 25 и 27 августа

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) вызвал бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра для избрания меры пресечения. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Как отмечается, они должны появиться 25 и 27 августа.

Также НАБУ и специализированная прокуратура подали ходатайство о содержании их под стражей.

Как известно, данные ведомства расследуют дело о завладении резиденцией Межигорья путем злоупотребления служебным положением. Действия бывшего президента квалифицированы по ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 209 УК Украины, его сына - по ч. 5 Ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

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Напомним, что ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины планировало обратиться в Интерпол для розыска экспрезидента Виктора Януковича. НАБУ получило решение суда о заочном аресте Януковича, что позволяет в дальнейшем ходатайствовать о международном розыске.