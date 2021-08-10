Антарктическую станцию "Академик Вернадский" засыпало снегом. Фото

Полярники выключили некоторую аппаратуру, подготовили к запуску запасной дизель-генератор и установили аварийный свет

Фото из открытых источников

Антарктическую станцию "Академик Вернадский" засыпало снегом, сугробы достигают почти 2 м, а полярники перестали видеть друг друга на расстоянии 6-7 метров, передают в Национальном Антарктическом центре.

Температура воздуха опустилась до -12 C°, что при скорости ветра более 33 метров в секунду и влажности – 86%, ощущается как -38 C°.

Фото из открытых источников

"Мы вышли чистить снег, но впоследствии, за секунды, нас накрыло, и мы не видели друг друга на расстоянии 6-7 метров. Просто сдувало с ног!" – поделился впечатлениями повар Артем Игнатенко.

Всю ночь полярники разгребали сугробы у станции. Также выключили некоторую аппаратуру, подготовили к запуску запасной дизель-генератор и установили аварийный свет.

Фото из открытых источников

Сейчас высота снежного покрова – почти 2 м (196 см).

"За окном наконец настоящая антарктическая зима, и мы встречаем ее в приподнятом настроении", – уверяют полярники.

Ранее украинские полярники заметили над станцией "Академик Вернадский" в Антарктиде довольно редкое явление – перламутровые облака.