Анна Герман в фильме "Паломница" рассказала, как пережила смерть двух сыновей

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Председатель наблюдательного совета Фонда защиты свободы слова в Украине Анна Герман в фильме Оксаны Марченко "Паломница" рассказала о том, как смогла пережить смерть двух сыновей.

В ходе беседы Анна Герман рассказала о том, как впервые столкнулась с потерей близкого человека. Ей тогда было 12 лет, и в один из солнечных дней не стало ее 40-летнего отца.

В тот день маленькая девочка заявила родственникам, что Бога на самом деле нет, а если бы был, то ее отец не умер бы.

"Это большая наука – смирение. И самое, что может быть в жизни. Нет высшей школы и высших университетов, чем это. Знаете, я когда-то написала, что сердце, которое не знало страданий, оно счастливое. Но сердце, которое познало страдание, – бесценное", — рассказала Герман.

Однако она смогла найти в себе силы и прийти к вере.

"Я думаю, что наши молитвы – это такая мизерная попытка достучаться до неба. Самое важное для Господа – это искренность, это твоя искренность. Не то ли, когда ты стоишь на службе и думаешь, как у тебя уже болит позвоночник, почему так долго, да?" – рассказала Герман.

Больше всего ее жизнь подвергалась испытаниям веры в момент гибели сыновей.

Ее младший сын Роман погиб в автокатастрофе в 2009 году, ему было 17 лет. Через шесть лет скоропостижно скончался старший сын Николай.

"Это нам кажется, что мы выбираем веру в Бога. На самом деле это Бог избирает тех, кого он хочет к себе ближе призывать, потому что Он, очевидно, имеет на тех людей какие-то планы. Очевидно, Он имеет для них какое-то задание, которое они должны выполнить. И будучи в другой ситуации жизненной, будучи в каких комфортных, возможно, обстоятельствах, люди никогда не могли бы этого сделать. Нет другого пути, чтобы понять это. С тебя должны три раза содрать кожу с живого", — рассказала она.

В моменты грусти по сыновьям Герман думала о самоубийстве, но именно вера и мысли о том, что она только навредит душам детей, сдерживали ее.

"Вряд ли я думала о своей душе тогда. Я думала тогда о души тех, кто отошел, как бы их спасти, как им помочь. В такие моменты ты просто о себе не помнишь. Ты вообще ничего не помнишь и ничего не понимаешь. Я думаю, что не надо никому того знать, как это происходит, потому что это невозможно рассказать. Но когда ты проходишь тот путь, когда ты не поддашься соблазну дьявола сделать что-то с собой. А такие мысли возникают, и это понятно. Я помню, где-то недавно мама покончила с собой после того, как что-то случилось с ее ребенком. Меня сдерживало лишь одно: я обижу там всех таким поступком. И если я не выдержу, какого позора я наделаю там всем. И это, знаете, чувство такого долга перед ними, чтобы их не обидеть и не посрамить, – оно меня заставляло держаться. Я должна была держаться, у меня не было другого выхода", — подытожила Герман.

Напомним, Оксана Марченко выпустила новую, уже 11-ю, серию "Паломницы", в которой показала киевский Свято-Покровский монастырь, в деталях рассказала о таинстве причастия и о том, почему в его процессе священник может заработать тяжкий грех.