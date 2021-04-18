Анна Герман: Мы выставим на аукцион мою личную переписку с первым представителем Сороса и заявление Януковича о компромиссе

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Очень личную переписку Анны Герман с первым представителем Джорджа Сороса на постсоветском пространстве выставят на открытый аукцион, а полученные средства перечислят в Благотворительный фонд защиты свободы слова.

Об этом украинский политик, народный депутат Украины V, VI и VII созывов заявила в ходе пресс-конференции по случаю создания Фонда.

"Это был 1988 год – начало 1990х годов, когда еще не было ни одного фонда Сороса в Украине, в России и на всем постсоветском пространстве. И тогда мы даже обсуждали с ним как же будет называться этот фонд. Он предлагал фонд "Ренесанс", я предлагала фонд "Відродження". Я впервые об этом говорю сегодня. Это очень личная переписка. Тогда еще писали письма от руки. Из разных стран эти письма приходили ко мне. Я очень долго думала, решалась. Советовалась с мужем. И я думаю, будет правильно, если мы эти документы первыми предложим выкупить фонду этого человека. В Киеве есть улица и фонд Его имени.

Они имеют право на эти документы. Если они не изъявят такого желания, значит мы их выставим на открытый аукцион и все деньги будем перечислять в наш фонд на благотворительные цели", - заявила Герман.

Также Герман добавила, что в ее архиве есть еще один важный документ - заявление Виктора Януковича о компромиссе и его согласии на внеочередные президентские выборы в Украине.

"На этом документе есть личные правки его рукой. Я сохранила этот документ. Думаю, что он может достойно послужить делу свободы слова в Украине. Это исторический документ", - подчеркнула политик.

Как сообщалось, для защиты журналистов и предотвращения давления на СМИ в Украине создан Благотворительный фонд защиты свободы слова. Инициатором выступила народный депутат Украины V, VI и VII созывов, экс-председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова Анна Герман. Она же возглавила Наблюдательный совет фонда.

Все желающие поддержать инициативу создания Благотворительного фонда могут перечислить средства по реквизитам:

Благотворительная организация "Благотворительный фонд защиты свободы слова"

код ЕГРПОУ 44345952

Реквизиты в "Аккордбанк"

ч/с UA323806340000026002192902001

в ПАО "КБ "АКОРДБАНК", код банка получателя 380634

Реквизиты в "Приватбанке"

ч/с UA303052990000026005030121292 - в гривне

UA283052990000026009000125785 - в долларах США

UA293052990000026004000120990 - в евро

в АО КБ "Приватбанк", код банка получателя 305299

Назначение платежа: благотворительная помощь на пользу благотворительной организации "БФ защиты свободы слова".