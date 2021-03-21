Анисимов о переименовании УПЦ: Никто не имеет права вмешиваться во внутренние дела церкви

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Никто не имеет права вмешиваться во внутренние дела церкви. Об этом заявил заслуженный журналист Украины, руководитель пресс-службы УПЦ Василий Анисимов во время спецэфира на телеканале "Перший Незалежний", который посвящен празднованию Дня Торжества Православия.

"Мы защищены Конституцией, никто не вправе вмешиваться во внутренние дела церкви. Вы же посмотрите, все нарушено. Нарушено Петром Алексеевичем Порошенко, который привлек - не просто привлек иную организацию, какую-то политическую аферу, а именно в предвыборную, вмешался в выборы. Они же с … ходили по городам и …, славя Петра Алексеевича, проклиная его оппонентов, прежде всего, нынешнего президента. За это надо наказывать", – сказал он.

Анисимов отметил, что если одну веревочку беззакония потянуть, вся эта конструкция разрушится.

"Тем более, посмотрите, что ведь уже открыты там 250 уголовных дел по искам Украинской православной церкви. Пострадавшими оказались, кстати, и так называемые филаретовцы, которые тоже там 300 исков подали против захватов их храмов ПЦУ. И так далее. Поэтому ждать, когда там мировое православие решит наши все проблемы, когда мы сами не хотим встать на путь закона, правды, хотя бы Конституции, понимаете, хотя это самое главное. Вот смотрите, Владыка Лука говорит: "Мы одного добиваемся, чтобы только соблюдалась Конституция". Кому только сказать, понимаете, что люди выходят с требованием соблюдения Конституции. Где это еще видано такое, понимаете? Поэтому здесь", – сказал журналист.

Он также уверен, что в Украине необходимо через суды добиваться упразднения ПЦУ.

"С одной стороны, нужно нам самим в Украине действительно, если мы правовое государство, то добиваться через суды, прежде всего упразднения, конечно, этой ПЦУ, потому что она создана таким образом при помощи политиков. Там же, посмотрите, собор Софиевский, кто им руководил? Петр Алексеевич, понимаете? Он себя возомнил Константинопольским императором, понимаете? Хотел там.. А уже ПЦУ объявили его второкрестителем Украины, понимаете? Это же все самое настоящее самодурство, понимаете? А мы хотим вот это самодурство через какие-то там церковные каноны там преодолевать, кого-то разубеждать. Закон есть закон. Мы блюдем закон, поэтому требуем, чтобы и по отношению к украинской православной церкви государство блюло закон, конституцию и правопорядок", –добавил Анисимов.

Напомним, сегодня, 21 марта, на телеканале "Перший Незалежний" прошел спецэфир, посвященный празднованию Дня Торжества Православия.

День Торжества Православия отмечают в первое воскресенье Великого поста. Празднику предшествует целая неделя Торжества Православия.