Андреа Меса из Мексики стала "Мисс Вселенная-2021"

Андреа Меса Пресс-служба "Мисс Вселенная"

Третье место заняла представительница Перу Яник Масета, второй стала бразильянка Жулия Гама

Представительница Мексики 26-летняя Андреа Меса стала победительницей конкурса красоты "Мисс Вселенная-2021", который прошел вчера, 16 мая, в штате Флорида (США). Об этом сообщает пресс-служба Miss Universe.

Как отмечается, бриллиантовую корону победительнице из города Чиуауа вручала "Мисс Вселенная" 2019 года, представительница ЮАР Зозибини Тунзи. Третье место заняла представительница Перу Яник Масета, второй стала бразильянка Жулия Гама.



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Справка:

Альма Андреа Меса Кармона родилась 13 августа 1994 года в городе Чиуауа. Помимо мексиканских, у нее китайские корни. После окончания университета она работает инженером-программистом, профессиональной моделью, поддерживает туризм в штате Чиуауа, а также выступает за борьбу против насилия по гендерному признаку.

Андреа Меса была самой опытной и титулованной среди участниц конкурса в этом году. Она завоевала титулы "Мисс Мексика" и "Вице-мисс Мира" в 2017 году, остановившись в одном шаге от титула "Мисс Мира". В 2020-м она победила на конкурсе "Mexicana Universal 2020", получив путевку на "Мисс Вселенная".



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К слову, нашу страну на конкурсе "Мисс Вселенная-2021" представляла "Мисс Украина Вселенная", 28-летняя модель Елизавета Ястремская. Девушка успехом прошла все испытания и вошла в число 21 лучших конкурсанток.

Елизавета Ястремская Instagram / Мaxima Вridal

Ястремская имеет собственный бизнес – запустила свой бренд вечерних платьев и купальников. Девушка активно занимается спортом и много времени уделяет саморазвитию, чтению и познанию себя. Именно эти привычки модель считает беспроигрышными секретами своей красоты.