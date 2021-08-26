АМКУ назначил проверку "Киевтеплоэнерго": Киевлянам увеличили суммы за отопление

Комитет получил жалобы, что платежки выросли за якобы рекомендации АМКУ

Антимонопольный комитет Украины назначил проверку Коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" из-за жалоб киевлян на начисления в платежках за отопление дополнительных сумм за истекший период (задним числом). Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

Как отмечается, комитет получил жалобы, в которых указано, что платежки выросли из-за якобы рекомендации АМКУ, но обоснований этого КП не дает.

"Новые начисления киевляне получили в результате действий или бездействия КП, которое без заключения договоров с потребителями насчитывало тарифы по новой методике распределения между потребителями общих объемов коммунальных услуг. Такие действия могут свидетельствовать о злоупотреблении монопольным положением на рынке. Мы ранее рекомендовали "Киевтеплоэнерго" воздержаться от применения этой методики", - заверили в комитете.

Также АМКУ уже получил от КП уведомление о частичном выполнении рекомендаций, и сейчас пытается получить подробную информацию о проведенном перерасчете в платежках.

Напомним, что с 1 октября в Киеве и ряде других украинских городов тарифы на горячую воду и отопление вырастут на 30-40%. Средневзвешенная стоимость 1 гигакалории тепла будет на уровне 2151,77−2433,90 грн/м2 в зависимости от типа присоединения дома, а тариф на горячее водоснабжение − 109,55-122,17 грн/м куб.