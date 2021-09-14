Американская разведка не исключает новых терактов "Аль-Каиды" в США

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Этому будет способствовать сохранение власти талибов в Афганистане

Американская разведка считает, что ответственная за теракты 11 сентября террористическая организация "Аль-Каида" может восстановить свой потенциал. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Американские разведчики в своих оценках угроз для нацбезопасности отметили, что уже через год-два "Аль-Каида" может начать организацию новых терактов на территории Соединенных Штатов.

"По самым осторожным прогнозам, "Аль-Каиде", вероятно, понадобится от одного до двух лет для создания определенного потенциала, чтобы по меньшей мере представлять угрозу нашей стране", - сказал директор разведуправления Пентагона Скотт Берриер.

Спецслужбы США уже начали отслеживать деятельность "Аль-Каиды" после того, как она восстановила свое присутствие в Афганистане.

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Ранее сообщалось, что в Афганистане скончался главарь террористического группировка "Аль-Каида" Айман аз-Завахири, который в мае 2011 года заменил Усаму бен Ладена.