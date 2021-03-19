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Американец нашел зуб акулы, которая вымерла три миллиона лет назад

Зуб акулы Фото из открытых источников

Мужчина надеется продать зуб за 6 тысяч долларов США

Американец Мэттью Басак из города Саванна нашел зуб акулы вида мегалодон, которая вымерла около трех миллионов лет назад. Об этом сообщает Independent.

По словам Басака, сам зуб, который весит 1,3 кг и имеет длину 16,4 см, он нашел на строительной площадке в Южной Каролине. Он также добавил, что надеется продать зуб за 6 тысяч долларов США.

Отмечается, что мегалодон является видом доисторической акулы, чья длина может составлять до 18 метров. Считается, что именно эта акула является самой большой, которая когда-либо существовала в мире. По данным ученых, мегалодон вымер еще около трех миллионов лет назад.

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Ранее сообщалось, что в селе Коратепа Наманганской области Узбекистана фермер, который раскапывал землю под теплицу, обнаружил останки странного существа.

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