Алексей Венедиктов: Нельзя закрывать СМИ, потому что президент считает, что они не работают на него

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов Фото из открытых источников

Нельзя закрывать СМИ, потому что президент считает, что они не работают на него. Так прокомментировал главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов действия украинских властей по блокировке вещания телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZiK.

"Указ президента о закрытии каналов не дает никакой возможности обвиняемым в публичном пространстве доказать свою правоту. Указ президента любого – это означает, что это принимается решение, которое находится вне юридической процедуры. Если казалось, что эти каналы распространяют, как написано в указе президента Зеленского "злостную дезинформацию", — дезинформация доказывается не политическим деятелем, а судебными решениями. И я всю дорогу неважно, где это, в США, на Украине, в Украине, в России говорю о том, что внесудебные процедуры всегда несут в себе заряд политической воли, а не юридической чистоты", – отметил журналист.

Он также подчеркнул, что это бессмысленная защита, когда какие-то из политической конъюнктуры политики защищают эту позицию президента Украины Владимира Зеленского.

"Надо вспомнить, что придет другой президент когда-нибудь в том же самом Киеве и примет обратное решение. Про другие каналы. Прецедент создан. Это абсолютно неправильное решение. Но еще раз повторяю, что какую бы редакционную политику ни вели те или иные каналы – отнимать у них лицензию и закрывать их распространение надо исключительно в ходе судебной процедуры. А не указом президента любого, скажем так", – отметил Венедиктов.

Он добавил, что его позиция не меняется от страны и от редакционной позиции – "нельзя закрывать СМИ, потому что президент считает, что они не работают на него. Точка".

"Но решение о закрытии принимает суд. Еще раз повторяю, кроме того, не было заседания СБУ. Это было проведено опросом. И один из членов СБУ, руководитель парламента Украины, видный член партии Зеленского выступил против этого. Публично на заседании Рады. Соратник Зеленского господин Разумков. Председатель Рады, председатель парламента. Против того, чтобы указом закрывали эти вещи. И критиковал это решение президента. Он член СБУ, кстати", – добавил Венедиктов.

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Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZіK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

Медиахолдинг расценивает введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZiK намерены бороться за свое право вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире.

После блокировки вещания телеканалов эфиры можно смотреть на YouTube.

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Кроме того, сайт информационного агентства ZIK.UA переехал на новый домен. Сейчас уже работает редирект (перенаправление) на zikua.tv.

Старый домен у сайта забрали, он был "разделегирован". По сути, владелец домена, сайт телеканала, потерял возможность его администрировать. Таким образом, в результате атаки властей на свободу слова у сайта ZIK.UA незаконно отняли домен ZIK.UA.

Также на новые домены перешли сайты ZIK и NewsOne. Новости ZIK можно читать по адресу - zikua.tv, "112 Украина" - на 112ua.tv, а NewsOne - на newsoneua.tv.