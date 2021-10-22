Александра Яремчук из Винницкой области стала "Мисс Украина 2021"

Теперь Яремчук будет представлять нашу страну на международном конкурсе "Мисс Мира 2021", который состоится в декабре в Пуэрто-Рико

Согласно сообщению, среди 25 финалисток также выбрали победительницу в номинации Miss Earth Ukraine 2021 20-летнюю Марину Литвин из Запорожской области, а титул Miss International Ukraine 2021 получила 24-летняя Ольга Шамрай из Винницы.

Оценивало конкурсанток международное жюри, в состав которого вошли французская топ-модель Синди Бруна, всемирно известный ювелир из США Джейкоб Арабо, культовый стрит-арт художник Алек Монополи, фэшн фотограф Соня Плакидюк, украинский дизайнер Андре Тан, председатель комитета конкурса "Мисс Украина" Вероника Щипцова и другие.

Теперь "Мисс Украина 2021" Александра Яремчук будет представлять нашу страну на международном конкурсе "Мисс Мира 2021", который состоится в декабре в Пуэрто-Рико.

Напомним, в сентябре в Объединенных Арабских Эмиратах состоялся конкурс "Мисс Мира Plus Size-2021". Победу одержала украинка Виктория Щелко. В конкурсе приняли участие представительницы 51 страны. Никаких ограничений по возрасту и формам не было. В следующем году конкурс должен состояться в Украине.