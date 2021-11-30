Акции 1 декабря в Киеве: Монастырский обратился к украинцам

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский РБК-Украина

Он призвал с уважением относиться к правоохранителям

Министр внутренних дел Денис Монастырский призвал участников массовых акций, которые состоятся в Киеве 1 декабря, соблюдать правопорядок. Об этом МВД сообщает в Facebook.

"Обращаюсь к тем, кто собирается принять участие в массовых акциях первого декабря. Я участник обоих Майданов, для меня право на волеизъявление, свободу мирного собрания и соблюдение прав и свобод граждан имеют высокую ценность. В Нацполиции и Нацгвардии также есть люди, которые прошли Майданы, а еще больше – участников боевых действий на востоке нашей страны", - сообщил глава МВД.

Монастырский подчеркнул, что каждый полицейский и гвардеец, который будет охранять публичную безопасность, с уважением относится к волеизъявлению общественной позиции.

"Они так же ожидают уважения к себе, как к защитникам общественного порядка. И сделают все возможное, чтобы не допустить провокаций", - добавил Монастырский.

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Напомним, 26 ноября во время проведения пресс-марафона "30 вопросов президенту Украины" Владимир Зеленский заявил, что в Украине готовят государственный переворот. И он может состояться уже первого числа.

В свою очередь, журналист BuzzFeedNews Кристофер Миллер со ссылкой на источники, приближенные к ОП, озвучил детали подготовки госпереворота, о котором заявил президент. Госпереворот якобы готовили офицер ФСБ Василий Лаптев и три "перебежчика" из МВД Украины, базирующиеся в Крыму.