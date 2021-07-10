Академик Анатолий Пешко награжден грамотой Верховной Рады

Академик Анатолий Пешко Фото из открытых источников

Академика Анатолия Пешко наградили Грамотой Верховной Рады "За заслуги перед Украинским народом". Об этом сообщается в парламентском издании "Голос Украины".

Как отмечается, известие о том, что Анатолий Пешко награжден Грамотой Верховной Рады Украины "За заслуги перед Украинским народом", неожиданностью не стало.

Ряд общественных организаций Украины и, в частности, Украинский союз ветеранов Афганистана, Академия экономических наук Украины, общественные организации, входящие во Всеукраинское объединение "Народна рада", ходатайствовали перед руководством Верховной Рады Украины о награждении Анатолия Пешко Грамотой Украинского парламента.

Вообще Анатолия Пешко не приходится слишком долго представлять как кандидата на высокую парламентскую награду. На протяжении всех трех десятилетий периода восстановления государственной независимости Украины Анатолий Пешко всегда в гуще важнейших общественных событий в жизни нашего государства. Врач-ученый, успешно начавший свой стремительный путь в отечественной медицине, Анатолий Пешко быстро и целеустремленно вникал в процессы построения молодого Украинского государства и так же быстро овладел всеми без исключения аспектами развития украинской экономики. Исключительная работоспособность, уникальная научная эрудиция, умение и желание молниеносно воплощать научные изобретения и открытия в практику экономико-хозяйственных механизмов, принесли Анатолию Пешко заслуженный авторитет и признание в среде известных профессионалов отечественной экономической науки и хозяйственников-производственников.

Еще одна особенность характера А. Пешко — смелость в отстаивании собственных убеждений, честность и принципиальность в вопросах разработки стратегии развития Украины в самые драматические годы ее новейшей государственной истории. Анатолий Пешко никогда не боялся говорить о том, что другие чувствовали, но выразить не решались. Более того, он всегда владел и до сих пор не потерял редкого умения четко, образно, доходчиво и убедительно выразить свое мнение, а оценки и экономический анализ из уст академика А. Пешко всегда отличаются конструктивизмом, несут в себе действенную конкретику и научную аргументацию. Академик Анатолий Пешко никогда не ограничивался только теоретическими вопросами экономической науки. Он — успешный и опытный практик, новатор и талантливый менеджер-организатор в нескольких важных экономико-хозяйственных проектах. В течении уже почти десятилетнего периода Анатолий Пешко успешно работает как исключительно профессиональный менеджер в сфере агробизнеса.

Глубинный, научно обоснованный и неоднократно проверенный практикой успешных хозяйственных решений профессионализм Анатолия Пешко органично сочетается с его нравственными принципами, где всегда присутствуют уважение к старшим, где обязательно внимание к каждому из коллег или своим подчиненным. Однозначно доминирующим нравственным императивом и жизненным кредо Анатолия Пешко является его благотворительная деятельность и многолетнее шефство над учреждениями социальной защиты и детскими интернатными заведениями. Прежде всего — в его родной Житомирской области. Как отец, как опытный руководитель и как общественный активист, Анатолий Пешко никогда не забывает о нуждах бедных, о детях-сиротах и всегда предоставляет им свою посильную помощь. Поэтому парламентская награда "За заслуги перед Украинским народом" — исключительно справедливая, своевременная и достойная жизненнных усилий А. Пешко награда, с которой его следует искренне и сердечно поздравить.

Александр Мороз, Председатель Верховной Рады Украины второго и пятого созывов;

Виталий Цимбалюк, президент Академии медицинских наук Украины, академик Национальной академии наук Украины, доктор медицинских наук, профессор;

Сергей Червонопиский, председатель Союза ветеранов Афганистана;

Сергей Лукашевич, заместитель председателя "Союза общественных организаций "Народна рада";

Александр Амоша, президент Академии экономических наук Украины;

Богдан Андрушкив, президент Академии социального управления Украины, доктор экономических наук, профессор;

Алла Череп, академик Академии экономических наук, академик Академии наук высшей школы Украины, профессор, декан экономического факультета Запорожского национального университета;

Николай Белопольский, вице-президент Академии экономических наук Украины, доктор экономических наук, профессор;

Станислав Табачников, президент Национальной академии наук высшего образования Украины, профессор, академик Академии наук высшей школы Украины;

Иван Олейник, генерал армии Международного Казацкого движения;

Нина Матвиенко, Герой Украины, народная артистка Украины;

Раиса Недашковская, народная артистка Украины кавалер ордена княгини Ольги I,II, III степеней, заместитель председателя Национального союза театральных деятелей Украины;

Владимир Быстряков, заслуженный артист Украины.