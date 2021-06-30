Аэропорт "Житомир" откроют для международных рейсов

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Кабмин "дал добро" на открытие круглосуточного пункта воздушного сообщения

Аэропорт "Житомир" имени Сергея Королева откроют для международных рейсов. Соответствующее решение приняли 30 июня на заседании Кабинета министров.

В частности, правительство согласовало инициативу открытия международного пункта для грузового и пассажирского воздушного сообщения, который будет работать в аэропорту круглосуточно.

В пояснительной записке к проекту распоряжения указано, что сейчас аэропорт "Житомир" является работоспособным дочерним предприятием, которое может обеспечивать посадку, взлет, стоянку и обслуживание воздушных судов, пассажиров и грузов.

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Напомним, ранее мы писали, что Аэропорт "Ужгород" возобновил регулярные пассажирские авиаперевозки с 1 июня 2021 года. Первые полеты осуществлялись по маршрутам "Киев - Ужгород" и "Ужгород - Киев" трижды в неделю.