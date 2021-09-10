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Аэропорт "Ужгород" принял первый авиарейс

Самолет в небе Фото из открытых источников

Полет состоялся в рамках соглашения между Украиной и Словакией

Международный аэропорт "Ужгород" сегодня, 10 сентября, принял свой первый рейс в рамках соглашения между Украиной и Словакией. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

Как отмечается, особенность аэропорта в том, что при посадке и взлете самолеты заходят в воздушное пространство Словакии – порог взлетно-посадочной полосы расположен в нескольких сотнях метров от украинско-словацкой границы, что раньше вызывало трудности. В августе 2020 года страны договорились разблокировать работу аэропорта и подписали соглашение.

Отныне управление воздушным движением будет происходить на определенной части воздушного пространства Словакии, что позволит проводить посадки самолетов по приборам.

В "Украэрорухе" заявили, что способность Украины управлять воздушным движением в части воздушного пространства страны-члена ЕС доказывает полученный 31 августа сертификат от Агентства ЕС по безопасности полетов (EASA).

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Напомним, ранее сотрудники Госпогранслужбы осуществили первое оформление самолета, прибывшего международным рейсом в аэропорт в Житомире. Рейс прибыл из Соединенных Штатов Америки.

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