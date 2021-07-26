Адская жара возвращается: Прогноз погоды в Украине на сегодня

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Ожидается небольшая облачность

В понедельник, 26 июля, в Украине без осадков, днем ожидается 26-31°. Об этом информирует Укргидрометцентр

"26 июля небольшая облачность. Без осадков, лишь на крайнем западе страны местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, на побережье морей 18-23°; днем 26-31°", - говорится в сообщении.

На севере прогнозируется днем 27-29°, ночью 14-16°. На юге днем температура составит 30-32°, ночью 17-19°.

На западе днем днем 27-29°, ночью 14-18°. На востоке ожидается днем 29-32°, ночью 15-18°.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.