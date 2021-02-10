В Украине хотят усилить ответственность за управление авто без водительского удостоверения

Фото из открытых источников

За такие нарушения предлагают ввести административный арест и конфискацию автомобиля

В Украине за управление транспортом без водительского удостоверения хотят ввести административный арест и конфискацию автомобиля – соответствующий законопроект готовит МВД. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНИАН.

"Законопроект №2695 предусматривает, если человек второй раз сел пьяный за руль, то штраф будет в 40 тыс. грн, но и суд может решить продать твою машину принудительно, а деньги поступят нарушителю, а если человек в третий раз сядет пьяный за руль тогда машину суд может забрать, а деньги за нее идут в бюджет страны, а не владельцу", – отметил он.

Кроме этого Геращенко сообщил, что за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителям также будет грозить административный арест на срок от 10 до 15 суток.

Он пояснил, что в 2020 году полицейские зафиксировали 120 тысяч случаев, когда водители были лишены удостоверений за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Также более 9 тысяч 400 человек повторно сели на руль пьяными уже без документов, а 7 тысячам 904 водителям не помешало совершить правонарушение и в третий раз.

При этом заместитель главы МВД добавил, что штраф в размере 10 тысяч гривен не пугает пьяных водителей.

Новости по теме: В Киеве нетрезвый водитель врезался в патрульных полицейских, есть пострадавшие

Ранее в МВД анонсировали, что до конца года в Украине на дорогах планируют установить 20 стационарных камер фотовидеофиксации. Кроме этого, будет реализовываться проект с авто-фантомами.