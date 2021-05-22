Адаптивный карантин без изменений: "Оранжевой" остается одна область

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Донецкая область остается единственной в стране "оранжевой"

В Украине в "оранжевой" зоне карантина остается лишь одна область. Другая часть страны-в" желтой " зоне. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, в "оранжевой" зоне остается Донецкая область, где превышена норма по проценту от эпидемического порога - 101,5% при норме 100%.

В остальных регионах ни один из показателей по COVID-19 не превышает норму. При этом в шести регионах показатели соответствуют "зеленой" зоне карантине. В частности, в Киеве, Винницкой, Закарпатской, Киевской, Николаевской и Полтавской областях меньший процент от эпидпорога составляет менее 50%. Также в Винницкой области менее 5% составляет коэффициент выявления случаев инфицирования.

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Напомним, Министерство информационных технологий Индии направило всем компаниям социальных сетей письмо с просьбой удалить любой контент, который касается "индийского варианта" коронавирус.