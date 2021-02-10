"Адабрямс" был только от американского посольства: Из-за закрытия телеканалов Украина потеряла репутацию в ЕС, - политический эксперт

Кирилл Молчанов Фото из открытых источников

Сегодня в Европе требуют от Зеленского представить конкретные доказательства и факты по причине закрытия независимых СМИ

Через закрытие трех телеканалов Украина потеряла международный имидж. Глобальный "адабрямс" был только от американского посольства.

Об этом в совместном эфире трех телеканалов – ZIK, "NewsОne и "112 Украина" заявил политолог Кирилл Молчанов.

Эксперт отметил, что давление на свободу слова со стороны действующего президента негативно повлияет на репутацию Украины в мире.

"Конечно, в связи с закрытием трех украинских телеканалов Украина потеряла международный имидж. Глобальный "адабрямс" был только от американского посольства. А так от представителей Евросоюза была негативная реакция", – отметил политический эксперт.

Более того, добавил, Молчанов, в Европе требуют от Зеленского представить конкретные доказательства и факты по причине закрытия независимых средств массовой информации. По мнению эксперта, этот вопрос необходимо поднимать в официальных европейских структурах.

"Проблему закрытия трех телеканалов нужно поднимать на ближайшей парламентской сессии ПАСЕ, надо поднимать по линии того же ОБСЕ или ООН. Также есть такие организации, как "Репортеры без границ", потому что такого даже не было в России в начале "нулевых", чтобы просто взяли и закрыли телеканал одним прочерком пера", – акцентировал Молчанов.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов"112 Украина", NewsOne, ZIK). Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Медиахолдинг в свою очередь расценивает введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Отметим, что онлайн-трансляцию "112 Украина", NewsOne и ZIK после блокировки можно смотреть ЗДЕСЬ.

Кроме того, сайты телеканалов перешли на новые домены, так как старые у них незаконно забрали. Новости ZIK можно читать по адресу - zikua.tv," 112 Украина " - на 112ua.tv, а NewsOne-на newsoneua.tv.