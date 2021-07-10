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Абитуриенты из Крыма и ОРДЛО могут подать документы в украинские вузы: Вставлено сроки

Фото из открытых источников

Вступление происходит через образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина"

Абитуриенты из Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) могут подать документы в украинские вузы до 24 сентября. Об этом рассказал генеральный директор директората профессионального высшего образования МОН Украины Олег Шаров в эфире телеканала "Дом".

По его словам, введение таких абитуриентов происходит через образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина", которых открыто более 200 по всей стране.

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"Для подачи документов нужно присутствовать физически. Можно приехать раньше, можно приехать позже, но документы подает конкретное лицо. Без личного приезда могут подать документы только те абитуриенты, которые имеют украинский документ о полном общем среднем образовании и сертификат о прохождении внешнего независимого оценивания. Эти поступающие могут зарегистрировать электронный кабинет и свои заявления дистанционно", — пояснил Шаров.

Он отметил, что образовательные центры работают как с теми, у кого есть паспорт, так и с теми, у кого паспорта нет. Также это касается и документа о среднем образовании.

Шаров подчеркнул, что всю подробную информацию о вступительной кампании он советует искать в интернете.

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Напомним, ранее мы писали, что ГНСУ позволит въезд абитуриентов из ОРДЛО через РФ без наказания, но есть условие. Пограничники будут рассматривать каждый случай индивидуально.

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