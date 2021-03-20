21 марта в эфире "Першого Незалежного" выйдет третья серия проекта Оксаны Марченко "Паломница"

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В воскресенье, 21 марта, в 15:00 в эфире телеканала "Перший Незалежний" выйдет третья серия авторского проекта Оксаны Марченко "Паломница".

В новом эпизоде телеведущая покажет кадры из личной жизни, которые еще никто не видел. Также в нем будет дан ответ на главный вопрос в жизни каждого человека: как найти свою половинку.

Серия раскрывает тему таинства венчания. В ней зритель узнает, почему важен этот обряд и какую благодать получает душа. Кроме того, Оксана Марченко впервые покажет на экране, как пошла к алтарю.

Напомним, "Паломница" - это цикл фильмов о Боге. Это не художественный вымысел, а реальное паломничество автора проекта в православные монастыри Украины. В процессе телеведущая общалась с другими верующими людьми, которые рассказывали свои жизненные истории, о том, как вера спасла их в тяжелых обстоятельствах. Некоторыми из них Оксана Марченко делится в своих фильмах.

Первый фильм вышел на официальном YouTube-канале телеведущей 5 марта. Это первая часть истории о Киево-Печерской Лавре - ее секретах, традициях и людях.

Второй эпизод "Паломницы", в котором подняли тему покаяния, показали в пятницу, 12 марта.