21 марта "Перший Незалежний" проведет специальный эфир в честь празднования Торжества Православия

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В воскресенье, 21 марта, на телеканале "Перший Незалежний" состоится спецэфир по случаю Дня Торжества Православия.

Старт эфира – в 11:00. Ожидаются прямые включения из разных городов Украины.

С 14:00 до 15:00, а также с 16:00 до 17:00 в эфир выйдет международный медиапроект "Люди", участниками которого станут культуролог и телепродюсер Юрий Молчанов, поэт Ян Таксюр, рок-музыкант Олег Карамазов, священнослужители Украинской Православной Церкви и общественные деятели.

Благодаря телевизионным прямым включениям присутствующие в студии "Першого Незалежного" будут вести диалог с участниками Крестных ходов из всех городов Украины.

Отметим, что в областных центрах Украины пройдут Крестные ходы, там, где это разрешено исходя из карантинных ограничений. Люди, которые примут участие в Крестных ходах, будут молиться о мире в Украине и о вразумлении тех, кто сегодня выступает против Церкви Христовой!

"Несмотря на многочисленные просьбы и обращения, в нашем государстве не отменены законы, которые были приняты прошлой властью и которые существенно ограничивают права верующих Украинской Православной Церкви. Хотелось бы, чтобы голос наших верующих все же был услышан", - сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

В телевизионных прямых включениях международного медиапроекта "ЛЮДИ" участники, находящиеся в студии "Першого Незалежного", будут вести диалог с участниками Крестных ходов из всех городов Украины.

Напомним, День Торжества Православия отмечают в первое воскресенье Великого поста. Празднику предшествует целая неделя Торжества Православия.

Праздник связан с именами царицы Феодоры и Константинопольского патриарха Мефодия, которые положили много сил для восстановления иконопочитания после борьбы с ним. Противники икон утверждали, что верующим не стоит поклоняться "кумирам" и творить "идолов" из изображений Христа, Богоматери или святых. В это время по всей Византийской империи уничтожали и оскверняли иконы и устраивали гонения на тех, кто почитал святые образа.

Однако в 842 году молодой император Феофил, муж Феодоры, который перед смертью покаялся в иконоборчестве. После этого по всей империи начали восстанавливать почитание икон. И к Великому посту 843 года царица Феодора и патриарх Мефодий решили отметить победу Православия над ересями.

Затем в Византийской Церкви появился особый чин Торжества Православия, который приняла Русская Церковь. А преподобный Феодосий Печерский, выбравший для Киево-Печерского монастыря устав преподобного Феодора Студита, принес этот чин на Русь в конце XI века.

Также в чин Торжества Православия входит провозглашение вечной памяти всем защитникам православия и православным христианам.