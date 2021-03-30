Переменная облачность и +12 градусов тепла: Какая погода будет сегодня в Украине

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Дождь будет идти только в Херсонской, Запорожской, Львовской областях и Крыму

Сегодня, 30 марта, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность без осадков, на западе облачно, и в отдельных регионах дождь. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

На севере и юге столбик термометра будет колебаться от 8 до 12 градусов тепла. На западе температура воздуха достигнет 8-12 градусов с отметкой "+". А вот на востоке несколько прохладнее: +6...+9 градусов тепла. В центре Украины, по данным синоптиков, ожидается от 8 до 11 градусов тепла.

В столице сегодня тоже будет без осадков и тепло: +9...+11 градусов.

Прогноз погоды на 30 марта Укргідрометцентр

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Напомним, что в этом году синоптики прогнозируют аномально жаркое лето. Самой высокой температура воздуха будет в середине июля и начале августа.