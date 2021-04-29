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10 год тюрьмы: В оккупированном Крыму приговорили двух граждан Украины

Фото из открытых источников

Известно, что подсудимые приехали из Донецкой области. Имена и фамилии мужчин "суд" не называет

В оккупированном Крыму так называемый "Бахчисарайский районный суд" вынес приговор двум гражданам Украины за покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "суда".

Отмечается, что в состав организованной группы входит 20-летний житель Донецкой области и его друг, также гражданин Украины. С начала прошлого года они живут на территории оккупированного Крыма.  

Утверждается, что мужчины выполняли роль так называемых "курьеров" и раскладывали наркотики в определенных местах. 

Во время обыска по месту жительства подсудимых, сотрудниками правоохранительных органов якобы обнаружены и изъяты электронные весы, психотропное вещество и наркотические средства.

В "суде" сообщили, что виновники согласились с обвинениями и дали подробные показания. Теперь, по приговору "суда", им назначено наказание в условиях изоляции от общества на 10 лет.

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Ранее мы писали, что в оккупированном Крыму осудили украинского военнослужащего Евгения Добринского за якобы незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации и контрабанду наркотических средств.

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