Зеленский поздравил народ Китая с Новым годом картинкой Непала

В своем посте Зеленский выразил надежду на дальнейшее развитие украинско-китайских отношений

На Новый год в Китае - масштабные гуляния Фото из открытых источников

Президент Владимир Зеленский поздравил народ Китая с Новым годом по восточному календарю. Об этом гарант написал в Twitter.

В своем посте Зеленский выразил надежду на дальнейшее развитие украинско-китайских отношений.

Сначала под приветственным постом гарант прикрепил фотоснимок древнего храма, сделанный на площади Дурбар в Катманду (Непал), передает НВ.

"От всех украинцев и от себя лично поздравляю лидера Китая достопочтенного Си Цзиньпина и дружественный народ Китая с Праздником весны. В 10-ю годовщину стратегического партнерства Украины и Китая подтверждаю настроенность на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество", - написал Зеленский в заблокированной в КНР соцсети.

Twitter Владимира Зеленского

Однако сейчас фото убрали. Затем опубликовали приветствие еще и на китайском языке.

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Напомним, сегодня, 12 февраля, миллионы людей по всему миру празднуют китайский Новый год, однако в этом году пандемия COVID-19 внесла свои коррективы. Празднования будут длиться 16 дней, они сопровождаются громкими гуляниями и карнавалами, на которых используют традиционные атрибуты - фейерверки и хлопушки.