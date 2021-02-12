Зеленский поздравил народ Китая с Новым годом картинкой Непала
В своем посте Зеленский выразил надежду на дальнейшее развитие украинско-китайских отношений
Президент Владимир Зеленский поздравил народ Китая с Новым годом по восточному календарю. Об этом гарант написал в Twitter.
В своем посте Зеленский выразил надежду на дальнейшее развитие украинско-китайских отношений.
Сначала под приветственным постом гарант прикрепил фотоснимок древнего храма, сделанный на площади Дурбар в Катманду (Непал), передает НВ.
"От всех украинцев и от себя лично поздравляю лидера Китая достопочтенного Си Цзиньпина и дружественный народ Китая с Праздником весны. В 10-ю годовщину стратегического партнерства Украины и Китая подтверждаю настроенность на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество", - написал Зеленский в заблокированной в КНР соцсети.
Однако сейчас фото убрали. Затем опубликовали приветствие еще и на китайском языке.
谨代表本人以及全乌克兰人民祝贺中国人民的最高领袖、国家主席习近平阁下以及友好的中国人民新春愉快！万事如意！在两国庆祝建立战略合作伙伴关系十周年的今年, 本人表示愿意继续扩大乌中互惠互利合作！ pic.twitter.com/SBUyrBTM74— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 12, 2021
Напомним, сегодня, 12 февраля, миллионы людей по всему миру празднуют китайский Новый год, однако в этом году пандемия COVID-19 внесла свои коррективы. Празднования будут длиться 16 дней, они сопровождаются громкими гуляниями и карнавалами, на которых используют традиционные атрибуты - фейерверки и хлопушки.