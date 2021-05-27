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Все ради благотворительности: Джейк Джилленхол создал худи с надписью "LOX"

Джейк Джилленхол Фото из открытых источников

Одежду изготавливают в Нью-Йорке

Американский актер Джейк Джилленхол решил попробовать себя в роли дизайнера и создал худи с надписью "LOX". Этим он поделился на своей странице в Instagram

Как отмечается, на фото актер позирует в худи, а на фоне можно увидеть большое количество бейглов (кольца из пшеничного теста, традиционная еда евреев-ашкенази, - ред.). 

В подписи актер рассказал, что разработал одежду в коллаборации с популярной в Нью-Йорке закусочной Russ & Daughters.

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Известно, что по матери Джилленхол является евреем. На восточном побережье США бейглы с начинкой из лосося и сыра особенно популярны среди ашкенази, а на идише лосось звучит как "локс", или lox. 

Также Джилленхол отметил, что прибыль от продажи худи будет направлена в Фонд актеров, чтобы поддержать работников театра Нью-Йорка, пострадавших из-за пандемии COVID-19.

Однако, в Украине это известие восприняли с юмором, поскольку выбранная актером надпись имеет совсем другое значение.

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