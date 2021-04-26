Все проспал: Актер Энтони Хопкинс был в постели, когда получил своего "Оскара"

Энтони Хопкинс Фото из открытых источников

Он стал лучшим исполнителем мужской роли, играя в фильме "Отец"

Британский и американский актер Энтони Хопкинс проспал церемонию награждения "Оскара-2021", но во время объявления победителей был в постели. Об этом сообщает People.

Как отмечается, актер не следил за ходом мероприятия, которое проходило в Лос-Анджелесе в ночь с 25 на 26 апреля.

"Тони был в Уэльсе, где он вырос, и спал в 4 часа утра, когда я разбудил его, чтобы сообщить ему новости", - рассказал давний агент Хопкинса Джереми Барбер.

Как отмечается, актер получил награду в номинации "Лучшая мужская роль" за главную роль в фильме "Отец". И этим самым в возрасте 83 года стал самым возрастным номинантом премии "Оскар" в соответствующей категории.

"Он был так счастлив и так благодарен", - добавил Барбер.

Стало известно, что актер Хоакин Феникс, получивший "Оскара" в этой же номинации в 2020 году, принял награду от имени Хопкинса.

"После года карантина и двойной вакцинации он, наконец, смог вернуться в Уэльс, и в возрасте 83 лет это было большим облегчением после такого тяжелого года... Но он очень любит свою роль в "Отце" - это его самая большая гордость и то, что он стал самым старшим из ныне живущих актеров, который выиграл в этой категории, так много для него значит", - пояснил агент актера.

Ранее сообщалось, что курьез случился с американским актером Аль Пачино прямо во время прямого эфира 78-й церемонии награждения премии "Золотой глобус". Он просто заснул.