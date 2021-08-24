home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Курьезы Читати новину українською

Во время репетиции парада на Крещатике военный сделал предложение любимой. Видео

На Крещатике военный сделал предложение любимой во время репетиции парада Фото из открытых источников

Девушка была приятно поражена он сюрприза и ответила "да"

В Киеве во время репетиции парада юный военнослужащий сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Соответствующее видео появилось в Telegram- "Х.Киев".

Так, на Крещатике молодой офицер сделал предложение девушке под аплодисменты киевлян и гостей города, которые пришли взглянуть на репетицию парада.

В частности, мужчина вручил девушке букет цветов, а двое товарищей по службе, которые стояли рядом, подняли вверх оружие и стали на колено.

Девушка была приятно поражена и ответила любимому "да".

Новости по теме: Над Киевом пролетел самый большой и мощный в мире украинский самолет "Мрия"

К слову, а вот на самих торжествах по поводу 30-й годовщины Независимости Украины президент Владимир Зеленский вспомнил шутку про Виктора Януковича, чем усмехнулся всех присутствующих, в том числе трех других экс-президентов Украины.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Реализация проекта "Президентский университет": Этапы создания учреждения и финансирование в 2021 году Визит Меркель в Украину, проведение саммита "Крымская платформа" и День государственного флага: Главное за выходные Украинские COVID-сертификаты в ЕС: Кто и как может получить е-документ для путешествий по Европе Реформа школьного питания: Когда в учебных заведениях введут изменения и сколько будут стоить новые блюда

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект