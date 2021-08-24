Во время репетиции парада на Крещатике военный сделал предложение любимой. Видео

На Крещатике военный сделал предложение любимой во время репетиции парада

Девушка была приятно поражена он сюрприза и ответила "да"

В Киеве во время репетиции парада юный военнослужащий сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Соответствующее видео появилось в Telegram - "Х.Киев".

Так, на Крещатике молодой офицер сделал предложение девушке под аплодисменты киевлян и гостей города, которые пришли взглянуть на репетицию парада.

В частности, мужчина вручил девушке букет цветов, а двое товарищей по службе, которые стояли рядом, подняли вверх оружие и стали на колено.

Девушка была приятно поражена и ответила любимому "да".

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