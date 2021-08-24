Во время репетиции парада на Крещатике военный сделал предложение любимой. Видео
Девушка была приятно поражена он сюрприза и ответила "да"
В Киеве во время репетиции парада юный военнослужащий сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Соответствующее видео появилось в Telegram- "Х.Киев".
Так, на Крещатике молодой офицер сделал предложение девушке под аплодисменты киевлян и гостей города, которые пришли взглянуть на репетицию парада.
В частности, мужчина вручил девушке букет цветов, а двое товарищей по службе, которые стояли рядом, подняли вверх оружие и стали на колено.
Девушка была приятно поражена и ответила любимому "да".
К слову, а вот на самих торжествах по поводу 30-й годовщины Независимости Украины президент Владимир Зеленский вспомнил шутку про Виктора Януковича, чем усмехнулся всех присутствующих, в том числе трех других экс-президентов Украины.