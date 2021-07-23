home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Курьезы Читати новину українською

Во Львове мужчина позвонил в полицию и попросил прислать "две высокие Полины"

МВД

Когда правоохранители прибыли на место происшествия, то увидели, что заявитель был в состоянии алкогольного опьянения

Во Львове мужчина вызвал полицейских из-за того, что жена отказалась заниматься с ним сексом. При этом он попросил правоохранителей отправить две высокие Полины". Об этом сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Львовской области Екатерина Рыбий на своей странице в Facebook.

По ее словам, 44-летний житель Сиховского района Львова ночью несколько раз звонил на линию 102 с просьбой прислать к нему полицию.
 
"Заявителя ограбила женщина - женщина крадет любовь, женщина отказывается заниматься сексом, заявитель боится к нему приближаться, чтобы не обвинили в сексуальном домогательстве, просит направить две высокие Полины", - рассказала она про один из вызовов, который поступил к патрульным.
 
Рыбий также отметила, что когда правоохранители прибыли на место происшествия, то увидели, что заявитель был в состоянии алкогольного опьянения и его жены в квартире не было.
 
Она пояснила, что полицейские вынуждены выезжать на подобные вызовы и уточнила, что "Полина расшифровывается, как Полиция против насилия".
 
Отмечается, что на мужчину составили админматериалы за курение в подъезде и ложный вызов.
 
"Он уже имел админматериал за ложный вызов в начале года. Тогда он оплатил копейки, теперь штраф выше, поэтому придется раскошелиться за свою выходку", - отметила пресс-секретарь.
 
 
Напомним, ранее в Чехии мужчина переодевался в полицейскую форму, чтобы не платить за проезд. Он пользовался общественным транспортом, пока сам себя выдал.
 
 
 

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Миссия ОБСЕ за выходные зафиксировала на Донбассе 741 нарушение "тишины" В результате обстрелов НВФ на Донбассе ранены двое украинских военных На Донбассе погиб танкист из Днепропетровской области В зоне ООС в результате вражеского огня получили ранения двое бойцов ВСУ

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект