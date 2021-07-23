Во Львове мужчина позвонил в полицию и попросил прислать "две высокие Полины"
Когда правоохранители прибыли на место происшествия, то увидели, что заявитель был в состоянии алкогольного опьянения
Во Львове мужчина вызвал полицейских из-за того, что жена отказалась заниматься с ним сексом. При этом он попросил правоохранителей отправить две высокие Полины". Об этом сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Львовской области Екатерина Рыбий на своей странице в Facebook.
По ее словам, 44-летний житель Сиховского района Львова ночью несколько раз звонил на линию 102 с просьбой прислать к нему полицию.
"Заявителя ограбила женщина - женщина крадет любовь, женщина отказывается заниматься сексом, заявитель боится к нему приближаться, чтобы не обвинили в сексуальном домогательстве, просит направить две высокие Полины", - рассказала она про один из вызовов, который поступил к патрульным.
Рыбий также отметила, что когда правоохранители прибыли на место происшествия, то увидели, что заявитель был в состоянии алкогольного опьянения и его жены в квартире не было.
Она пояснила, что полицейские вынуждены выезжать на подобные вызовы и уточнила, что "Полина расшифровывается, как Полиция против насилия".
Отмечается, что на мужчину составили админматериалы за курение в подъезде и ложный вызов.
"Он уже имел админматериал за ложный вызов в начале года. Тогда он оплатил копейки, теперь штраф выше, поэтому придется раскошелиться за свою выходку", - отметила пресс-секретарь.
Напомним, ранее в Чехии мужчина переодевался в полицейскую форму, чтобы не платить за проезд. Он пользовался общественным транспортом, пока сам себя выдал.